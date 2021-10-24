Песков сообщил о возможных переговорах Путина и Байдена в обозримой перспективе

Москва, 24 октября. Кремль проинформирует, когда будет принято решение о новых переговорах президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1».

По словам официального представителя президентской администрации, соответствующая информация будет оглашена после того, как главы государств примут решение о проведении встречи.

«Понимание, что следующий контакт на высшем уровне должен состояться в обозримой перспективе, есть. Соответственно, сейчас оно будет реализовано», — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ ранее сообщил, что предпосылок для встречи Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским пока нет.