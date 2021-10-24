Песков подтвердил слова Путина о готовности России к сотрудничеству с Западом

Москва, 24 октября. Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» не говорил о конфронтации с Западом из-за ценностей. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Глава государства хотел донести мысль, что Россия готова к сотрудничеству с Западом, однако не позволит высказывать поучения в свой адрес, отметил пресс-секретарь президента.

«Было бы глупо воспринимать это как очередное противостояние. Уже, естественно, нашлись энтузиасты, которые сравнивают это выступление чуть ли не с мюнхенской речью», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Ранее сообщалось, что в ходе заседания в Сочи Путин высказался о западных ценностях. По словам российского лидера, страны Европы меняют восприятие гендеров и называют это прогрессом.