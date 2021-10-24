Студилина забыла отдать цветок Новикову из-за страстного поцелуя в шоу «Ледниковый период»

Москва, 24 октября. Звезда сериала «Ранетки» Янина Студилина участвует в новом сезоне «Ледникового периода» в паре с фигуристом Виталием Новиковым. В четвертом выпуске из-за страстного поцелуя во время номера она забыла отдать партнеру цветок, это действие было прописано в сценарии.

Студилина и Новиков первыми в четвертом выпуске нового сезона «Ледникового периода» представили на суд зрителей и жюри номер. Они вышли на лед под песню в исполнении Александра Серова «Я люблю тебя до слез». В какой-то момент партнерам нужно было поцеловаться. Их близость оказалась настолько страстной, что Илья Авербух даже уточнил, почему актриса сделала не все, что было в сценарии.

«Вы так долго целовались! Мы со спины все видели! А что с цветком?» — поинтересовался заслуженный мастер спорта России.

Оказалось, что в финале номера актриса должна была передать партнеру цветок, который держала в руках, но не сделала этого. По словам Студилиной, она нарушила сценарий не специально, а из-за ярких эмоций.

Prt Scr instagram.com / @yanina_studilina

Члены жюри остались довольны выступлением пары. За артистизм Студилиной и Новикову почти все поставили высший балл — 6.0.

Янина Студилина не в первый раз участвует в популярных телепроектах. В прошлом году она боролась за победу в проекте «Танцы со звездами». Во время одного из выступлений с нее едва не слетело платье.