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Песков сообщил о планах России минимизировать последствия вступления Украины в НАТО
Политика
Песков сообщил о планах России минимизировать последствия вступления Украины в НАТО
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 24 октября. Россия не сможет помешать вступлению Украины в Североатлантический альянс. Об этом сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ принял участие в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «России-1». По его словам, Москва будет пытаться свести к минимуму последствия возможного членства Украины в НАТО.

Ранее депутат парламента Швеции Ларс Пюсс призвал коллег рассмотреть инициативу вступления его страны в альянс. Он испугался неких «действий России» и попросил «защитить» от них население.

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