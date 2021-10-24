Песков сообщил о планах России минимизировать последствия вступления Украины в НАТО

Москва, 24 октября. Россия не сможет помешать вступлению Украины в Североатлантический альянс. Об этом сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ принял участие в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «России-1». По его словам, Москва будет пытаться свести к минимуму последствия возможного членства Украины в НАТО.

Ранее депутат парламента Швеции Ларс Пюсс призвал коллег рассмотреть инициативу вступления его страны в альянс. Он испугался неких «действий России» и попросил «защитить» от них население.