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Настасья Самбурская удивила поклонников идеальным прессом на фото в купальнике
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская удивила поклонников идеальным прессом на фото в купальнике
instagram.com  /  @samburskaya

Мале, 24 октября. Российская актриса Настасья Самбурская отдыхает на Мальдивах. В Instagram она показала подписчикам свежее фото в купальнике и получила восторженную реакцию пользователей.

Самбурская регулярно делится с фолловерами новостями из личной жизни. Она часто публикует фотографии, сопровождая их объемными описаниями. На этот раз актриса решила обойтись лаконичной фразой.

«Фото в купальнике», — написала Самбурская.

Пользователи Сети тут же отреагировали на ее пост, заявив в комментариях, что удивлены не только красотой знаменитости, но и ее идеальным прессом.

«Очень великолепная форма»;

«Шикарный пресс»;

«Чтоб я тоже так выглядела в будущем»;

«Ну очень и очень красивая»;

«Настасья, я могу любоваться твоей красотой вечность», — высказались подписчики.

Среди комментаторов нашлись и те, кто счел публикацию Самбурской неуместной. Некоторые подписчики уверены, что знаменитости стали часто делиться снимками без одежды, что выходит за все рамки приличия.

Исполнительница роли Кристины Соколовской в сериале «Универ. Новая общага» купила квартиру в Москве. В популярной соцсети она показала, как выглядит жилье после ремонта.

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самбурская фигура бикини
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