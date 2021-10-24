Настасья Самбурская удивила поклонников идеальным прессом на фото в купальнике

Мале, 24 октября. Российская актриса Настасья Самбурская отдыхает на Мальдивах. В Instagram она показала подписчикам свежее фото в купальнике и получила восторженную реакцию пользователей.

Самбурская регулярно делится с фолловерами новостями из личной жизни. Она часто публикует фотографии, сопровождая их объемными описаниями. На этот раз актриса решила обойтись лаконичной фразой.

«Фото в купальнике», — написала Самбурская.

Пользователи Сети тут же отреагировали на ее пост, заявив в комментариях, что удивлены не только красотой знаменитости, но и ее идеальным прессом.

«Очень великолепная форма»; «Шикарный пресс»; «Чтоб я тоже так выглядела в будущем»; «Ну очень и очень красивая»; «Настасья, я могу любоваться твоей красотой вечность», — высказались подписчики.

Среди комментаторов нашлись и те, кто счел публикацию Самбурской неуместной. Некоторые подписчики уверены, что знаменитости стали часто делиться снимками без одежды, что выходит за все рамки приличия.

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