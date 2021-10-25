«Конфеты или жизнь»: топ-5 жутких фильмов для Хеллоуина

Хеллоуин — веселый праздник: костюмированные маскарады, конкурсы, угощения сладостями, а также забавные украшения из тыквы. Все это относится к традициям праздника. Уже второй год коронавирусные ограничения располагают к тому, чтобы провести этот праздник дома за поеданием конфет и просмотром фильмов ужасов.

ФАН собрал топ-5 свежих и самых жутких фильмов для просмотра в Хеллоуин.

Злое

Режиссер Джеймс Ван после пяти лет перерыва вернулся в любимый жанр, с которым дебютировал в кино в 2004 году (фильм «Пила»), с картиной «Злое». Главная героиня Мэдисон Митчелл переживает две трагедии за день: из-за травм, полученных во время ссоры с мужем, у нее происходит выкидыш, а самого супруга убивает неизвестный. После возвращения из больницы девушка начинает впадать в подобие транса и видеть со стороны смерть других людей. Понимая, что полиция бессильна, Мэдисон решает самостоятельно остановить злую сущность.

Кадр из фильма «Злое» /

Странный дом

Главный герой Чжи У пишет вебтуны, но через какое-то время у него заканчивается вдохновение. Чтобы найти новые сюжеты для своих произведений, молодой человек решает обследовать дом, о котором ходят страшные легенды о призраках. Консьерж комплекса рассказывает Чжи У о квартирах и их обитателях. В определенный момент парень понимает, что с ним происходит что-то необычное: он уже не может отличить вымысел от реальности.

кадр из фильма «Странный дом» /

Цензор

Сюжет фильма разворачивается в Британии в 1980-х годах. Главная героиня Инед работает в цензурном комитете, где в ее обязанности входит вырезание кровавых сцен и шокирующих подробностей из фильмов. Уже много лет она не может смириться с пропажей своей сестры и не оставляет надежду найти ее. Очередной фильм пробуждает в ней воспоминания о пропавшей, поэтому Инед решает разыскать продюсера, чтобы узнать о фильме побольше.

Кадр из фильма «Цензор» /

Ток

В январе 1974 года в Лондоне из-за постоянных забастовок шахтеров по ночам происходит отключение электричества. Первый рабочий день молодой медсестры Вэл в большой городской больнице совпадает с моментом, когда страна погружается во тьму. Вэл оказывается одна в пустом зловещем здании, где сразу ощущает тревогу. Медсестре придется один на один столкнуться с сущностью, которая убивает всех на своем пути.

кадр из фильма «Ток» /

Никто не уйдет живым

Главная героиня — нелегальная мигрантка Амбар — приехала в Кливленд из Мексики. У девушки нет документов и денег, чтобы снять хорошее жилье, поэтому она селится в комнату в ветхом доме, в котором, как говорит владелец, нет никого, кроме еще одной квартирантки. В доме Амбар начинает слышать жуткие стоны и видеть странные образы.

кадр из фильма «Никто не уйдет живым» /

Ранее ФАН собрал топ-10 фильмов, съемки которых чуть не закончились гибелью актеров. Американский актер Алек Болдуин на съемках фильма «Ржавчина» случайно застрелил оператора Галину Хатчинс. Как оказалось, это не первая трагичная история в кинематографе.