Экономист Корнейчук обозначил шесть благоприятных для рубля факторов

Москва, 24 октября. Курс доллара в конце октября и начале ноября может сохраниться на уровне 70–70,5 рубля, а в среднесрочной перспективе — пробить отметку в 69 рублей.

Своим прогнозом для «Российской газеты» поделился преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук. Он перечислил шесть факторов, способствующих укреплению национальной валюты.

Прежде всего это высокие цены на нефть. Так, котировки Brent в текущем месяце превысили 85 долларов за баррель на фоне дефицита сырья. Данный тренд сохранится, причем вполне вероятно достижение семилетнего максимума — 87 долларов.

В пользу рубля играет и дороговизна других сырьевых товаров — газа, угля, руды металлов. Такая ситуация увеличивает выручку российских экспортеров.

Третьим фактором выступает период уплаты налоговых платежей юрлицами с их валютной выручки. Кроме того, благоприятно на него влияет положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ, составившее 82,2 млрд долларов по итогам девяти месяцев.

Позитивный эффект дает и растущая доля нерезидентов на аукционах ОФЗ: по состоянию на 13 октября она достигла 27,8%. Наконец, нельзя забывать об ужесточении монетарной политики Банка России, которое повышает спрос международных инвесторов на рисковые активы, заключил Корнейчук.

Два дня назад совет директоров ЦБ решил в шестой раз подряд поднять ключевую ставку, на этот раз на 75 б. п. — до 7,5% годовых. К нейтральному диапазону показатель вернется не ранее середины 2023 года, приводит «ФедералПресс» слова глава регулятора Эльвиры Набиуллиной.