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Политолог Ищенко указал на усиление внимания российских властей к проблематике Украины
Политика
Политолог Ищенко указал на усиление внимания российских властей к проблематике Украины
Prt Scr youtube.com  /  Украина • РУ

Москва, 24 октября. Усиление внимания российских властей к ситуации на Украине является не случайным. Такое мнение выразил политолог Ростислав Ищенко.

Москва обратила внимание на тот факт, что Запад постепенно теряет интерес к Украине, отметил эксперт. По его словам, США и Европа сомневаются в возможности получить какую-либо выгоду от этой страны.

Ищенко раскрыл истинную причину актуализации проблематики Украины в РФ. Москва разрабатывает новую геополитическую стратегию, считает политолог.

«О том, что актуализация украинского вопроса — не случайная вспышка эмоций свидетельствует, во-первых, системный подход», — сказал Ищенко.

Политолог Ищенко указал на усиление внимания российских властей к проблематике Украины
Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Тема Украины вдруг стала затрагиваться российским руководством, когда Запад потерял к ней интерес, добавил он. Москва может воспользоваться моментом для реализации стратегической программы по возвращению Киева в сферу своего влияния, уточнил Ищенко. Во-вторых, еще один немаловажный фактор был озвучен президентом РФ Владимиром Путиным, подчеркнул эксперт.

Недавно на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» российский лидер заявил, что украинцам не дают сформировать органы власти, которые бы напрямую отвечали его интересам. Страной руководит небольшая группа людей, которая придерживается крайних политических взглядов, объяснил Путин.

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украина россия ищенко
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