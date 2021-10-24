Блогер Голос Мордора: почему переговоры Молдавии с «Газпромом» были обречены на провал

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Правительство Молдавии не смогло договориться с «Газпромом» о заключении нового контракта на поставку газа. Оно и понятно: судя по условиям Кишинева, похоже, что он не планировал эту сделку вообще.

Хотели, скорее всего, только одного — после того, как жители республики начнут платить бешеные деньги за электроэнергию и газ, показать на Россию пальцем и сказать, что это именно она во всем виновата и провал переговоров — это очередное проявление агрессивной политики Кремля. Ведь разбираться все равно никто не будет, особенно в части выставляемых Кишиневом условий.

А эти условия очень оригинальные. Молдавия задолжала России за газ 700 миллионов долларов. Это огромные деньги, которые страна, где практически нет никакой экономики, выплатить не в состоянии. Россия не требовала все сразу, но возвращать надо, хотя бы частями, в течение длительного времени, но эти условия Молдавию тоже видимо не устраивают. Правительство страны, вероятно, считает, что эти деньги РФ ей просто должна подарить. Спасибо и на такой формулировке, а то ведь могли бы заявить, что это компенсация за советскую оккупацию Бессарабии.

Цена на газ Молдавию тоже не устраивает. Сейчас страна покупает его по стоимости 750 тысяч долларов за тысячу кубов — это абсолютно неподъемные деньги, даже несмотря на то, что эта цена гораздо ниже биржевой. Россия предлагала солидную скидку — 25%, да и вообще гибкую систему, при которой, когда мировые цены на газ упадут, Молдавия будет платить пропорционально меньше. Как оказалось, это плохие условия. Республике нужна скидка в жирных 50%. Только так, и никак иначе.

Разумеется, эти переговоры ни к чему не привели. Молдавии придется теперь искать топливо на стороне. Вице-премьер правительства уже ездил в Польшу, пытался наладить контакты, потому что там есть свой терминал по приему сжиженного газа, но в Варшаве сейчас не так много голубого топлива, да и цена, которую там предложили, явно отличается не в лучшую сторону.

Народные новости / wikipedia.org / European People's Party / CC BY 2.0 / president.gov.ua / Офис Президента Украины

Затем Молдавия обратилась к Украине с просьбой предоставить ей 15 миллионов кубометров газа. И Киев даже согласился! Правда, главный вопрос — даст ли страна в итоге эти объемы? Украина, как можно заметить, сама не готова к зиме, газа катастрофически мало, а то, что есть в подземных хранилищах, уже вовсю отбирается странами Европы, так как это давно уже законтрактовано. Физически это не украинский газ, он просто находится в транзитной газотранспортной системе, единственное, что может сделать Киев — его украсть. Такой опыт у него уже есть, но вряд ли это возможно сейчас, учитывая отсутствие газа. Да и ради Молдавии на такой шаг пойти — не похоже на Украину. Но пообещать можно — проявить евроатлантическую солидарность, так сказать.

Кстати, Запад тоже не рвется помогать Молдавии. Сейчас у страны абсолютно прозападное правительство, которое старательно повторяет все русофобские нарративы, в частности требует «вывести российские войска из Приднестровья». Но почему-то это все не помогает. Никто не подкинет деньжат на газ. Молдавию попросту не замечают, но обязательно обратят внимание, когда в ней начнут мерзнуть люди и останавливаться и без того малочисленные производства. Будет повод в очередной раз обвинить Россию в агрессивной политике.

Не особо помогает даже «братская Румыния». В республике хватает людей, которые считают молдаван и румын одним народом и полностью отрицают молдавские государственность и язык. Мол, мы — румыны, поэтому язык у нас румынский. Хотя Молдавия как государство появилась раньше, причем намного. Бухарест тоже не против присоединить к себе такой жирный кусок территории, но его надо будет кормить и содержать. А то, как «братья румыны» относятся к молдаванам, могут рассказать те, кто пережил две румынские оккупации. И эти истории достаточно страшные.

wikipedia.org / Борис Мавлютов / CC BY-SA 3.0

Я сейчас вспоминаю конец 80-х — те самые перестроечные годы и то, что творилось в республиках бывшего СССР. Не во всех, но во многих. В частности в Молдавии. Дикая волна национализма, лозунги «Чемодан, вокзал, Россия!», «Хватит кормить Москву» и речи тогдашних лидеров республики: мол, Москва грабит и обирает Кишинев, не будь «российской оккупации», Молдавия давно бы уже жила как Швейцария. И самое интересное, что народ всему этому охотно верил, даже несмотря на то, что в советские времена жизнь в Молдавской ССР была вполне себе комфортной и сытой.

Но, видать, хотели еще лучше. Только почему-то не получилось. Итоги независимости — статус самой бедной страны европейского континента и невозможность обеспечить население даже элементарным благом — отоплением. Правда, Россию кормить все-таки перестали. Только почему-то должны ей огромных денег и клянчат скидки на газ.

Но не все так плохо в Молдавии, есть и достижения. Вот, к примеру, МВФ предварительно одобрил стране кредит почти в 600 миллионов долларов. Конечно, они не пойдут на газ, а лишь на то, чтобы хоть как-то поддержать свои штаны и оттянуть полное банкротство, которое при нынешней политике Молдавии видится неизбежным.