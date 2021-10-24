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Египет и Катар укрепят отношения на политическом и экономическом уровнях
Весь мир
Египет и Катар укрепят отношения на политическом и экономическом уровнях
Федеральное агентство новостей  / 

Каир, 24 октября. Министр торговли Египта Невин Гамея встретилась с послом Катара Салемом Мубараком аш-Шафи в рамках развития двусторонних связей. Об этом сообщает издание Al-Awsat.

Политики обсудили укрепление партнерства на политическом и экономическом уровнях. Особый акцент сделан на взаимном финансировании и инвестировании глобальных строительных проектов.

Каир и Доха активно развивают дипломатические связи на фоне январского соглашения «Эль-Ула», подписанного в Саудовской Аравии. Страны Персидского залива договорились прекратить блокаду полуострова.

Египетский министр заявила, что в текущий период наблюдаются интенсивные усилия по достижению дальнейшего сближения на политическом и экономическом уровнях. Гамея призвала перевести договоренности между руководством двух стран в конкретные проекты, которые послужат интересам братских народов.

«Необходимо сделать акцент на повышении торговых обменных курсов и развитии совместных инвестиций», — заявила она.

Министр подчеркнула важность создания новых рамок для сотрудничества между Каиром и Дохой в коммерческой, финансовой и промышленной областях. Она также предложила сформировать египетско-катарский комитет для контроля за всеми проектами двустороннего сотрудничества на предстоящем этапе.

Посол Салем Мубарак аш-Шафи, в свою очередь, заявил, что страны разделяют общее желание перейти к новому шагу на пути к партнерству в различных сферах.

«Египет представляет собой стратегическую глубину для стран региона», — уточнил он.

Аш-Шафи поддержал инициативу по увеличению темпов торговли и совместных инвестиций, чтобы отразить огромный потенциал обеих стран.

«Между Каиром и Дохой существует консенсус по значительному числу документов о сотрудничестве», — подытожил посол.

Египет за год увеличил экспорт стройматериалов. Одним из рынков сбыта стал Катар.

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сотрудничество египет катар
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