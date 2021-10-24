Супруг Елены Темниковой подхватил коронавирус вслед за женой

Москва, 24 октября. Бывшая солистка группы Serebro Елена Темникова поделилась с поклонниками деталями, касающимися ее здоровья. Певица заболела COVID-19, а супруг знаменитости заразился от нее коронавирусом.

Звезда поп-сцены рассказала о своем самочувствии на странице в Instagram. По словам врача, артистка подхватила дельта-штамм вируса.

«Поймала его на ранней стадии. Как оказалось потом, это стало ключевым. Чем раньше поймаешь, тем больше у тебя козырей», — подчеркнула Темникова.

Певице удалось обнаружить вирус благодаря регулярным экспресс-тестам, которые она делала каждое утро перед выходом из дома. При этом симптомов болезни исполнительница на тот момент не ощущала. Экс-солистка Serebro отменила все мероприятия и закрылась в комнате, куда ее муж заходил только в респираторе.

«Но он все равно заразился, хотя был привит (антител, впрочем, у него было всегда мало). Через два дня у него поднялась температура, но в целом он переболел легко», — поделилась знаменитость.

По словам Темниковой, она перенесла COVID-19 не так легко, как ее муж, но и не слишком тяжело. Сейчас певица чувствует себя нормально, однако у нее остаются проблемы со вкусовыми ощущениями и запахами.

Ранее Елена Темникова признавалась, что у нее есть вредная привычка. Исполнительница выпивает по восемь чашек кофе с кофеином в день.