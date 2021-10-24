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Один человек погиб при падении легковушки в реку Урал в Магнитогорске

  /   Обновлено: 24 октября 2021 13:25
Происшествия
Один человек погиб при падении легковушки в реку Урал в Магнитогорске
Личный архив Олега Комиссарова

Магнитогорск, 24 октября. Машина с пассажирами рухнула с моста и затонула в Магнитогорске. Экстренные службы работают на месте происшествия.

Трагедия произошла недалеко от поселка Новосавинский. Легковой автомобиль «Лада Приора» рухнул в реку Урал с моста, пробив перед этим ограждение.

Машина упала с пятиметровой высоты и затонула на глубине двух метров. Никто из находившихся в салоне людей не смог выбраться наружу. Сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия. Водолазы занимаются поиском тел. Полиция разбирается в обстоятельствах ЧП.

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