CNN: В США ввезли миллионы использованных медицинских перчаток

Вашингтон, 24 октября. На территорию США за период пандемии было ввезено несколько десятков миллионов использованных медицинских перчаток. Об этом сообщает канал CNN.

Согласно результатам многомесячного расследования, которое провели журналисты, стало известно, что с начала 2020 года в Соединенные Штаты было поставлено несколько десятков миллионов поддельных медицинских перчаток, что стало огромной проблемой как для американских дистрибьюторов, которые потеряли на сделках миллионы долларов, так и для медицинских учреждений, испытывающих острый дефицит средств индивидуальной защиты.

Репортеры сообщают, что речь, в основном, идет о нитриловых перчатках медицинского класса, которые используются в учреждениях здравоохранения. Согласно отраслевым стандартам, в медицинских целях могут использоваться только нитриловые перчатки, которые, в отличие от виниловых или латексных, обладают необходимыми защитными свойствами и не вызывают аллергических реакций. Основное мировое производство этих изделий сконцентрировано в странах Юго-Восточной Азии и зависит от поставок каучука, поэтому после начала пандемии в США возник их острый дефицит, что спровоцировало стремительный рост цен.

В связи с этим у некоторых азиатских бизнесменов возникло непреодолимое желание заработать на сложившейся ситуации. Как сообщает канал CNN, зарегистрированная в Бангкоке компания Paddy the Room в декабре 2020 года начала поставки в США дефицитных средств индивидуальной защиты по ценам значительно ниже рыночных, что заинтересовало многих американских дистрибьюторов, заключивших с фирмой контракты.

Секрет дешевизны средств индивидуальной защиты, которые прибыли из Таиланда, раскрылся довольно быстро: перчатки, поставляемые Paddy the Room оказались бывшими в употреблении. Клиенты по всей территории США стали жаловаться на невозможность использования полученных СИЗ по назначению.

Обманутые американские бизнесмены направили жалобы в адрес Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Тем не менее, согласно материалам расследования, регулирующий орган далеко не сразу отреагировал на обращения и контрафактный товар продолжал ввозиться на территорию страны еще, как минимум, на протяжении пяти месяцев. Лишь в июле 2021 года федеральные органы обратились к властям Таиланда по факту противоправных действий.

Тайские правоохранители провели проверку складских помещений, принадлежащих Paddy the Room. В ходе проверки было обнаружено огромное количество использованных одноразовых перчаток, часто со следами крови. Работники склада производили их стирку, затем окрашивали пищевыми красителями, сушили и упаковывали в картонные коробки, которые затем отправлялись заказчикам в США.

