Правительство России одобрило законопроект о распределении пожарных по населенным пунктам

Москва, 24 октября. Российское правительство одобрило проект закона «О пожарной безопасности» и внесло его на рассмотрение в Госдуму. Такое заявление сделали в пресс-службе кабмина.

Вносимый на рассмотрение документ предполагает внесение изменений в уже имеющийся закон «О пожарной безопасности». В частности, он предлагает оптимальное распределение пожарных по всем населенным пунктам России.

Распределение пожарных будет происходить по административно-территориальному принципу. При этом будут учитываться экономический и производственный потенциал населенных пунктов и количество их населения.

Не так давно начальник пожарного караула в Грозном спас из горящего частного дома десятилетнего школьника. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС по Чеченской Республике.