Военный эксперт Вучак назвал бессмысленной закупку американских F-35 для ВВС Польши

Варшава, 24 октября. Закупка американских истребителей F-35 для ВВС Польши по завышенным ценам является абсолютно бессмысленной. К такому выводу пришел польский военный эксперт Войцех Вучак.

Контракт на поставку 32 американских истребителей F-35 Lightning II обошелся Варшаве в 4,6 миллиарда долларов. Соглашение также предполагает поставку дополнительного двигателя для каждой машины, обучение пилотов и услуги логистики.

Польский военный эксперт Войцех Вучак назвал бессмысленной сделку на поставку американских F-35, отметив, что Варшава закупила истребители по завышенным ценам, передает газета «Известия».

«С военной точки зрения смысла тут мало. Непосредственные решения диктуются непосредственными потребностями, а потребности — угрозами. Я не вижу непосредственной угрозы вооруженного нападения на Польшу. Политическое это решение потому, что правящая коалиция показывает, что собирается улучшать и углублять отношения с американцами», — отметил аналитик.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава намерена разместить 250 американских танков Abrams на востоке страны. По его словам, такая дислокация «современнейших» боевых машин позволит снизить риск «нападения» на страну. Кроме того, польские власти заявили о планах прорыть судоходный транспортный канал через Балтийскую косу. В свою очередь губернатор Калининградской области Антон Алиханов выразил уверенность, что канал необходим Варшаве, чтобы иметь путь для переброски танков к границам российского региона.