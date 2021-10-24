Media Expo Syria 2021: в Дамаске прошла международная выставка СМИ, рекламы и печати

В сирийской столице завершилась третья международная выставка СМИ, рекламы и печати Media Expo Syria 2021.

Мероприятие было проведено после длительного перерыва: в 2020 году его не смогли организовать из-за пандемии коронавируса. Теперь же, когда эпидемиологическая обстановка в стране относительно стабильна, а для участников разработаны особые медицинские протоколы, Дамаск вновь принял гостей.

На церемонии открытия выставки побывал специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей.

Помощник министра информации Сирийской Арабской Республики (САР) Ахмед Дава рассказал, что в этом году участниками события стали представители 80 местных и зарубежных средств массовой информации, рекламных агентств, дизайнерских бюро, компаний, занимающихся полиграфией и др.

Федеральное агентство новостей /

По его словам, проводимое в столице мероприятие является благоприятной средой для обмена идеями, опытом и методами работы между коллегами из разных частей мира.

«Задача данной выставки — собрать в одном месте все существующие технологии и инструменты в сфере мировых СМИ. Что касается нас, то для страны она важна в первую очередь с точки зрения восстановления инфраструктуры, ремонта объектов и создания новых информационных институтов, многие из которых были разрушены в ходе войны и в результате введенных санкций», — рассказал чиновник.

Федеральное агентство новостей /

Замминистра отметил, что вернуться к проведению Media Expo Syria и других схожих выставок удалось благодаря подвигам Сирийской Арабской Армии и России, которая помогла добиться успехов в борьбе с терроризмом на территории САР. При этом Ахмед Дава отметил и значимость российских СМИ, которые помогали освещать события в период боевых действий, а сейчас рассказывают о происходящем внутри страны. Чиновник выразил надежду, что в дальнейшем сотрудничество между Москвой и Дамаском будет развиваться.

«Мы хотим, чтобы наши взаимоотношения с российской стороной в культурной сфере расширялись. И здесь есть ряд павильонов, в которых демонстрируются технологии РФ из области СМИ», — сказал он.

Федеральное агентство новостей /

В разговоре с корреспондентом ФАН один из организаторов Media Expo Syria Халаф Машхадани из группы Mashhadani в свою очередь высказал благодарность по отношению ко всем участникам выставки, проводимой несмотря на все существующие трудности. Он отметил, что в этом году на мероприятие прибыло много компаний из России, Иордании, Ирака и Ливана.

В одном выставочном центре в день события собрались разнообразные эксперты и специалисты: от руководителей СМИ, простых журналистов, теле- и радиоведущих до производителей рекламной продукции, полиграфических машин и расходных материалов.

Федеральное агентство новостей /

Выставочный центр Дамаска и другие аналогичные площадки города ни дня не стоят без дела. Так, только в этом октябре в столице были проведены мероприятия Technotex Expo, «Мир красоты», «Самая красивая страна» и другие, демонстрирующие настрой Сирии на всестороннее развитие и укрепление международных связей.