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Младший внук Валентина Юдашкина может продолжить семейное дело
Шоу-бизнес
Младший внук Валентина Юдашкина может продолжить семейное дело
Фото предоставлено организаторами мероприятия  /  Организаторы показа

Москва, 24 октября. Близкие модельера Валентина Юдашкина рассказали, кто в их семье может унаследовать дело кутюрье и продолжить его работу. По мнению семьи, на эту роль больше всего подходит младший внук создателя нарядов Аркадий.

Юдашкин и его супруга Марина редко видятся с единственной дочерью Галиной, зятем Петром Максаковым и двумя внуками. Семья дочери модельера живет в Гонконге и нечасто бывает в России. При этом кутюрье и его жена признались в эфире шоу «Сегодня вечером» на Первом канале, что с появлением внуков их жизнь кардинально изменилась.

«Более сумасшедших родителей, — в хорошем смысле сумасшедших — чем вы по отношению к Гале, я не знаю. Так всегда и Алла говорит», — отметил ведущий программы Максим Галкин.

Дочь звездной четы впитала любовь родителей и теперь старается делиться ею с сыновьями. Старший мальчик говорит, что в будущем хочет стать бизнесменом, а вот младшему ребенку прочат роль продолжателя семейного дела.

«Он любит наряжаться», — объяснила этот выбор дочь Юдашкиных.

Модельер неоднократно задумывался о преемнике из-за онкологического заболевания, от которого он страдает уже несколько лет. Кутюрье спокойно относится к мысли, что его место рано или поздно займет другой человек. Юдашкин хочет найти кандидата, который «подхватит его знамя и пойдет дальше».

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модельер знаменитости юдашкин
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