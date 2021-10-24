Работы Пабло Пикассо продали на аукционе за 110 миллионов долларов

Лас-Вегас, 24 октября. Одиннадцать работ испанского художника Пабло Пикассо более 20 лет выставлялись в отеле Лас-Вегаса, но их решили продать на аукционе. В общей сложности новые владельцы отдали за полотна и предметы искусства 110 миллионов долларов.

Компания MGM Resorts, которая была владельцем девяти картин и двух произведений из керамики, надеется, что на вырученные от аукциона деньги сможет разнообразить коллекцию. Полотна Пикассо и предметы искусства выставлялись в ресторане отеля «Белладжио».

Самым дорогим лотом стала картина с изображением возлюбленной Пикассо Марии-Терезы Вальтер. Полотно продали за 40,5 миллиона долларов, сообщает BBC. Работу под названием «Мужчина и ребенок» один из участников торгов купил за 24,4 миллиона долларов.

Жительница России решила заработать на продаже плитки, расписанной Пабло Пикассо. Она разместила объявление в популярной соцсети, оценив лот в 2 миллиона рублей.