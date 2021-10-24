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Конгрессмен Грин: 60% американцев выступают за импичмент Байдену
Политика
Конгрессмен Грин: 60% американцев выступают за импичмент Байдену
Global Look Press  /  Al Drago - Pool via CNP / Consolidated News Photos

Вашингтон, 24 октября. Американский конгрессмен Марджори Тейлор Грин напомнила Палате представителей США о четырех резолюциях об импичменте президенту Джо Байдену, которые были направлены на рассмотрение законодателей, передает издание The Hill.

Политик направляла в палату резолюции об импичменте Байдену за проблемы на границе с Мексикой, по поводу использования президентом служебного положения в личных целях и готовности лидера «использовать свое властное положение для помощи своему сыну Хантеру Байдену», за ситуацию в Афганистане и незаконный указ о продолжении действия моратория о запрете на выселение из-за коронавируса.

Марджори Тейлор Грин добавила, что, согласно данным социологического исследования неназванной компании, за импичмент действующему президенту США выступают 60% американцев, из которых 83% — республиканцы, а 40% — демократы.

Как стало известно ранее, Байден установил антирекорд по падению президентского рейтинга в США. Уровень его поддержки упал на 11,3 процентных пункта за девять месяцев.

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