Инвестиционный стратег Бахтин назвал факторы укрепления рубля на следующей неделе

Москва, 24 октября. Пятничное повышение Центробанком РФ ключевой ставки сразу на 75 п. п. позволило российской валюте укрепиться на отметке ниже 70 рублей за доллар. Об этом агентству «Прайм» рассказал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

В пользу рубля на уходящей неделе выступали и другие факторы. В частности, улучшились общерыночные настроения, цены на сырье вернулись к росту. Кроме того, доллар отступил и на внешней арене, что позволило укрепиться другим развивающимся валютам. Также свою роль сыграл фактор налогового периода и относительного геополитического затишья.

«Вместе с тем, как можно было заметить, пара USD-RUB очень недолго гостила ниже отметки 70, и мы полагаем, что рублю будет очень непросто развить успех в ближайшее время», — указал эксперт.

По мнению Бахтина, причин для сдерживания роста рубля несколько. Во-первых, это негативная динамика на рынке рублевого долга и ухудшение эпидемиологической ситуации как в стране, так и в мире. Вторым фактором может стать приближающееся заседание ФРС США, где, скорее всего, объявят о начале сворачивания стимулирующих мер, что укрепит доллар. Завершение налогового периода также отрицательно повлияет на российскую валюту, лишив ее части поддержки.

Курс доллара к концу текущего года может составить около 73 рублей. Такое мнение высказал аналитик компании «Универ Капитал» Дмитрий Александров.