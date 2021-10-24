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Анна Старшенбаум отказалась от участия в «Ледниковом периоде» из-за серьезной травмы

  /   Обновлено: 24 октября 2021 13:01
Шоу-бизнес
Анна Старшенбаум отказалась от участия в «Ледниковом периоде» из-за серьезной травмы
instagram.com  /  @starshenbaum_anna

Москва, 24 октября. Актрисе Анне Старшенбаум пришлось покинуть шоу «Ледниковый период». Знаменитость добровольно ушла из проекта, поскольку получила серьезную травму.

Артистка, катавшаяся в паре с Романом Костомаровым, объявила о своем решении в четвертом выпуске нового сезона. Старшенбаум отметила, что ей предстоит жить дальше и быть матерью, поэтому она не хочет продолжать участие в «Ледниковом периоде». Знаменитость отказывается постоянно жить на обезболивающих уколах.

«Я знаю, что здесь многие катались со сломанными ребрами, но я не готова так рисковать своим здоровьем», — объяснила актриса.

По словам Костомарова, артистка не могла дышать, поднимая руку. Хотя это довольно распространенная травма, фигурист поддерживает решение Старшенбаум, однако ему все равно жаль потраченных усилий.

«Не первый раз с этим сталкиваемся за все годы проекта. Частенько с таким сталкиваемся, тела не подготовлены», — подчеркнул спортсмен.

Уход Анны Старшенбаум стал временным спасением для пары Дмитрия Соловьева и телеведущей Ксении Бородиной, которые пока считаются аутсайдерами проекта. В новом выпуске «Ледникового периода» Илья Авербух и Максим Траньков раскритиковали ведущую «Дома-2» из-за импровизации.

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актриса ледниковый период старшенбаум
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