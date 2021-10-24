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Тарасова с гордостью отозвалась о результатах российских фигуристок на Гран-при США

  /   Обновлено: 24 октября 2021 12:58
Спорт
Тарасова с гордостью отозвалась о результатах российских фигуристок на Гран-при США
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Лас-Вегас, 24 октября. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила результаты российских фигуристок в короткой программе на этапе серии Гран-при в США.

Татьяна Тарасова заявила, что гордится фигуристками из России, занявшими весь пьедестал почета после короткой программы на Skate America. Своим мнением о выступлении спортсменок она поделилась с журналистами РИА Новости.

«Есть гордость за них, потому что они заняли первое, второе и третье места в Соединенных Штатах. Пока. Ни американки, ни канадки, ни японки, а наши девочки. Первые в логове. В логове врага. Мы же всегда в логове находимся. Все в разных странах, а мы в логове», — отметила Тарасова.

Ранее Александра Трусова одержала победу в короткой программе на первом этапе серии Гран-при в США. Второе место заняла Дарья Усачева, тройку призеров замкнула Ксения Синицина.

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