Тарасова с гордостью отозвалась о результатах российских фигуристок на Гран-при США

Лас-Вегас, 24 октября. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила результаты российских фигуристок в короткой программе на этапе серии Гран-при в США.

Татьяна Тарасова заявила, что гордится фигуристками из России, занявшими весь пьедестал почета после короткой программы на Skate America. Своим мнением о выступлении спортсменок она поделилась с журналистами РИА Новости.

«Есть гордость за них, потому что они заняли первое, второе и третье места в Соединенных Штатах. Пока. Ни американки, ни канадки, ни японки, а наши девочки. Первые в логове. В логове врага. Мы же всегда в логове находимся. Все в разных странах, а мы в логове», — отметила Тарасова.

Ранее Александра Трусова одержала победу в короткой программе на первом этапе серии Гран-при в США. Второе место заняла Дарья Усачева, тройку призеров замкнула Ксения Синицина.