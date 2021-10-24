Эксперт Черенцова перечислила лайфхаки для покупки качественной шубы

Москва, 24 октября. Советы по выбору качественной и при этом недорогой шубы дала старший преподаватель кафедры управления качеством и экспертизы товаров и услуг УрГЭУ Галина Черенцова.

Отличия натурального меха от искусственного малозаметны тем, кто не является специалистом в этой области. При этом заменитель шерсти в некоторых аспектах даже лучше, а стоит меньше, приводит слова эксперта «Север-Пресс». По ее словам, стоит довериться официальным магазинам известных брендов, поскольку на рынке нередко встречаются подделки со значительно меньшим сроком службы.

«Если одежда из искусственного меха сохраняет свойства до трех сезонов, то пальто из натурального меха – дольше. Например, мех выдры не теряет своих качеств больше десятка лет. Возможно, он не очень красивый, зато пальто из выдры самые теплые и стоят недорого», – отметила Черенцова.

Шубу из выдры можно проносить около 20 лет, а изделия из бобра и морского котика — 17–18 лет. Что касается норки, ее хватит на 10 сезонов. Наименее долговечными являются шубы из белки, зайца и горностая, добавила она.

Эксперт в сфере моды Эвелина Хромченко отмечала, что женщинам старше 50 лет лучше выбирать пальто средней или максимальной длины. Следует избегать меховых манжетов, так как они быстро теряют презентабельный вид.