Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 октября 13:42
13:42
Экономика
Экономист Корнейчук обозначил шесть благоприятных для рубля факторов
13:41
Происшествия
Один человек погиб и трое пострадали в массовом ДТП в Петербурге
13:39
Политика
Политолог Ищенко указал на усиление внимания российских властей к проблематике Украины
13:35
Шоу-бизнес
Супруг Елены Темниковой подхватил коронавирус вслед за женой
13:31
Общество
Водителям Белгородской области запретили трогаться с места с пассажирами без масок
13:28
Происшествия
ФАН публикует кадры с места смертельного ДТП с упавшим в реку автомобилем в Магнитогорске
13:25
Общество
Москвичам спрогнозировали теплый и солнечный конец октября
13:25
Происшествия
Один человек погиб при падении легковушки в реку Урал в Магнитогорске
13:21
Весь мир
Власти Онтарио готовятся к отмене масочного режима
13:20
Происшествия
Коммунальная авария оставила без отопления детский сад и 25 домов в Ессентуках
Все новости

Дандыкин: совместные маневры ВМФ России и ВМС КНР в Тихом океане нервируют США
Армия
Дандыкин: совместные маневры ВМФ России и ВМС КНР в Тихом океане нервируют США
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 24 октября. Совместные маневры кораблей ВМФ России и ВМС Китая в акватории Тихого океана не останутся без внимания США. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Ранее стало известно, что российские и китайские боевые корабли впервые приняли участие в совместном патрулировании акватории Тихого океана. Корабли ВМФ РФ и ВМС КНР выполняли задачи в западной части Тихого океана с 17 по 23 октября. За это время российско-китайская группировка преодолела более 1,7 тысячи морских миль, передает интернет-издание «Народные Новости».

Военный эксперт Василий Дандыкин выразил уверенность, что совместные маневры российских и китайских военных способствуют обмену опытом. При этом действия ВМФ РФ и ВМС КНР изрядно нервируют США, так как являются весьма тревожным сигналом для Пентагона.

«Совместные учения позволят китайцам перенять богатый опыт мореплавания и военно — морского искусства у наших моряков, ну и попутно позлить американцев. США крайне не нравятся всякие контакты России с Китаем, в том числе в военной сфере», — пояснил аналитик.

Ранее стало известно, что российские и китайские военные корабли совершили совместный проход через Сангарский пролив между японскими островами Хонсю и Хоккайдо. В переходе из Японского моря в Тихий океан были задействованы десять кораблей ВМФ РФ и ВМС КНР.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Дандыкин: совместные маневры ВМФ России и ВМС КНР в Тихом океане нервируют США
россия сша китай дандыкин тихий океан
Комментировать