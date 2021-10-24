Дандыкин: совместные маневры ВМФ России и ВМС КНР в Тихом океане нервируют США

Москва, 24 октября. Совместные маневры кораблей ВМФ России и ВМС Китая в акватории Тихого океана не останутся без внимания США. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Ранее стало известно, что российские и китайские боевые корабли впервые приняли участие в совместном патрулировании акватории Тихого океана. Корабли ВМФ РФ и ВМС КНР выполняли задачи в западной части Тихого океана с 17 по 23 октября. За это время российско-китайская группировка преодолела более 1,7 тысячи морских миль, передает интернет-издание «Народные Новости».

Военный эксперт Василий Дандыкин выразил уверенность, что совместные маневры российских и китайских военных способствуют обмену опытом. При этом действия ВМФ РФ и ВМС КНР изрядно нервируют США, так как являются весьма тревожным сигналом для Пентагона.

«Совместные учения позволят китайцам перенять богатый опыт мореплавания и военно — морского искусства у наших моряков, ну и попутно позлить американцев. США крайне не нравятся всякие контакты России с Китаем, в том числе в военной сфере», — пояснил аналитик.

Ранее стало известно, что российские и китайские военные корабли совершили совместный проход через Сангарский пролив между японскими островами Хонсю и Хоккайдо. В переходе из Японского моря в Тихий океан были задействованы десять кораблей ВМФ РФ и ВМС КНР.