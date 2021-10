Власти Онтарио готовятся к отмене масочного режима

Оттава, 24 октября. Власти провинции Онтарио опубликовали график по снятию всех оставшихся ковидных ограничений после отмены ряда требований со стороны центральных властей. Об этом сообщает агентство Reuters.

Правительство Канады отменило официальную рекомендацию о прекращении всех поездок за границу, которые не являются необходимыми. Данное решение было принято благодаря успешной кампании по вакцинации против COVID-19.

Effective October 25 at 12:01 a.m., Ontario will lift capacity limits in the vast majority of settings where proof of vaccination is required.



I want to thank Ontarians for their hard work to get us here. Because of you, the end of this pandemic is in sight. pic.twitter.com/7uRZNUQWZz