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Власти Онтарио готовятся к отмене масочного режима
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Власти Онтарио готовятся к отмене масочного режима
Global Look Press  /  Graham Hughes / Keystone Press Agency

Оттава, 24 октября. Власти провинции Онтарио опубликовали график по снятию всех оставшихся ковидных ограничений после отмены ряда требований со стороны центральных властей. Об этом сообщает агентство Reuters.

Правительство Канады отменило официальную рекомендацию о прекращении всех поездок за границу, которые не являются необходимыми. Данное решение было принято благодаря успешной кампании по вакцинации против COVID-19.

Через несколько часов после этого власти Онтарио, самой густонаселенной провинции страны, объявили о намерении снять оставшиеся ограничения, связанные с пандемией. К марту 2022 года в Онтарио намерены отменить необходимость предъявления свидетельства о вакцинации, а также обязательное ношение масок.

Ограничения на заграничные поездки были введены в стране в марте 2020 года, когда вспыхнула пандемия коронавируса. Отмечается, что график отмены ограничений будет зависеть от отсутствия тревожных тенденций в контексте пандемии.

«Этот план рассчитан на долгосрочную перспективу. Он поможет нам безопасным образом пережить зиму и одолеть пандемию, при этом не вводя карантинных ограничений», — сообщил премьер-министр Онтарио Даг Форд.

Власти Оттавы сняли требование о приостановлении поездок, не являющихся абсолютно необходимыми, 21 октября. Однако при этом населению рекомендуется избегать путешествий на круизных лайнерах.

«Практика показала эффективность вакцин в предотвращении серьезных последствий», — отметила главный медицинский специалист Тереза Тэм.

По официальным данным, к 8 октября около 82% граждан Канады полностью привились от COVID-19. Там заявила, что в последнее время наблюдается устойчивое снижение заболеваемости по всей стране. При этом она добавила, что пока не наступило время, когда можно снова свободно передвигаться ввиду огромного количества случаев заражения во всем мире.

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