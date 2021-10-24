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Федеральные учреждение культуры приостановят функционирование в нерабочие дни

  /   Обновлено: 24 октября 2021 12:28
Общество
Федеральные учреждение культуры приостановят функционирование в нерабочие дни
 /  Фото предоставили организаторы

Москва, 24 октября. Федеральные учреждения культуры не смогут открыться в период нерабочих дней, исключением станут только театры и музеи. Соответствующее решение приняло российское правительство.

Итоги заседания, прошедшего 22 октября, опубликовали на официальном сайте кабмина. Несколько пунктов касаются учреждений культуры.

«Федеральным учреждениям культуры, за исключением театров и музеев, приостановить функционирование в период нерабочих дней», — указано в перечне решений по итогам заседания.

При этом театры и музеи должны будут обеспечить соблюдение определенных правил. В нерабочие дни они смогут впустить только 50% посетителей от общей вместимости, а после этого периода — 70%. При этом гражданам потребуется предъявить QR-код, либо справку о медотводе от вакцинации и отрицательный результат ПЦР-теста.

Напомним, период нерабочих дней будет действовать в России с 30 октября по 7 ноября. При этом ученый-генетик Андрей Исаев не исключает, что этот срок могут продлить.

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