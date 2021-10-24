Правительство России объявило о разработке новых стандартов в сфере туризма

Москва, 24 октября. Новые стандарты туристической отрасли, соответствующие лучшим международным образцам, будут разработаны в России. Соответствующее распоряжение о выделении средств на эти цели подписал глава кабмина РФ Михаил Мишустин.

Работа над обновлением параметров туризма ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. Предполагается, что они сделают сферу гостеприимства и путешествий более конкурентоспособной, комфортной и безопасной, а также повысят качество предоставляемых услуг.

«В рамках мероприятий по совершенствованию управления отраслью предполагается подготовить не менее 30 документов, которые впоследствии станут частью национальной системы стандартизации,» — сообщается на официальном портале Правительства РФ.

К работе над новыми стандартами привлекут профильные организации, а также представителей отрасли и экспертов. Контролем эффективности расходования бюджетных средств займется Ростуризм. Доклад о ходе выполнения поручения президента РФ запланирован в срок до 26 декабря 2022 года.

Не так давно стало известно, что Ростуризм намерен разработать маршрут по местам отдыха Владимира Путина. Это будет сделано с учетом запросов современных путешественников. Согласно предварительной информации, маршрут объединит несколько регионов Сибири.