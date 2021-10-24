Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 октября 13:42
13:41
Происшествия
Один человек погиб и трое пострадали в массовом ДТП в Петербурге
13:39
Политика
Политолог Ищенко указал на усиление внимания российских властей к проблематике Украины
13:35
Шоу-бизнес
Супруг Елены Темниковой подхватил коронавирус вслед за женой
13:31
Общество
Водителям Белгородской области запретили трогаться с места с пассажирами без масок
13:28
Происшествия
ФАН публикует кадры с места смертельного ДТП с упавшим в реку автомобилем в Магнитогорске
13:25
Общество
Москвичам спрогнозировали теплый и солнечный конец октября
13:25
Происшествия
Один человек погиб при падении легковушки в реку Урал в Магнитогорске
13:21
Весь мир
Власти Онтарио готовятся к отмене масочного режима
13:20
Происшествия
Коммунальная авария оставила без отопления детский сад и 25 домов в Ессентуках
13:20
Общество
Правительство России одобрило законопроект о распределении пожарных по населенным пунктам
Все новости

Правительство России объявило о разработке новых стандартов в сфере туризма
Общество
Правительство России объявило о разработке новых стандартов в сфере туризма
Федеральное агентство новостей  /  Ирина Иорданова

Москва, 24 октября. Новые стандарты туристической отрасли, соответствующие лучшим международным образцам, будут разработаны в России. Соответствующее распоряжение о выделении средств на эти цели подписал глава кабмина РФ Михаил Мишустин.

Работа над обновлением параметров туризма ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. Предполагается, что они сделают сферу гостеприимства и путешествий более конкурентоспособной, комфортной и безопасной, а также повысят качество предоставляемых услуг.

«В рамках мероприятий по совершенствованию управления отраслью предполагается подготовить не менее 30 документов, которые впоследствии станут частью национальной системы стандартизации,» — сообщается на официальном портале Правительства РФ.

К работе над новыми стандартами привлекут профильные организации, а также представителей отрасли и экспертов. Контролем эффективности расходования бюджетных средств займется Ростуризм. Доклад о ходе выполнения поручения президента РФ запланирован в срок до 26 декабря 2022 года.

Не так давно стало известно, что Ростуризм намерен разработать маршрут по местам отдыха Владимира Путина. Это будет сделано с учетом запросов современных путешественников. Согласно предварительной информации, маршрут объединит несколько регионов Сибири.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Правительство России объявило о разработке новых стандартов в сфере туризма
путин правительство туризм мишустин стандарты
Комментировать