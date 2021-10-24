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Настя Каменских похвасталась подтянутой фигурой в розовом бикини
Шоу-бизнес
Настя Каменских похвасталась подтянутой фигурой в розовом бикини
instagram.com  /  @kamenskux

Дубай, 24 октября. Украинская певица Настя Каменских отправилась в теплые края, чтобы отдохнуть от повседневной суеты. Знаменитость проводит отпуск в Дубае и не стесняется показывать поклонникам свои фото и видео в бикини.

Звезда поп-сцены поделилась новыми пикантными кадрами в Instagram Stories. Каменских опубликовала короткое видео, похваставшись подтянутой фигурой.

Певица попозировала перед зеркалом в розовом купальнике, снимая себя на камеру смартфона. Исполнительница эффектно прогнула спину и выставила вперед одну ногу, позволив поклонникам рассмотреть ее округлые ягодицы.

Настя Каменских похвасталась подтянутой фигурой в розовом бикини
Prt Scr instagram.com / @kamenskux

Каменских признавалась, что ей пришлось долго идти к форме, которую она считает идеальной. Артистка уделяла много времени спортивным упражнениям, ежедневно бегала и следила за питанием ради избавления от лишнего веса. Чтобы поддерживать фигуру, певице до сих пор приходится заниматься спортом и соблюдать диету.

Настя Каменских прославилась благодаря выступлениям в дуэте с рэпером Алексеем Потапенко, более известным как Потап. С самого начала их совместной карьеры поклонники подозревали, что звезд связывают не только рабочие отношения. Впоследствии у Потапа и Каменских действительно начался роман, хотя рэпер на тот момент был женат. В итоге музыкант бросил первую супругу и женился на певице.

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