Пронзительный «крик» российского Су-57 напугал читателей The Aviationist

Рим, 24 октября. Российский истребитель пятого поколения Су-57 издает пронзительный «крик», который способен напугать даже опытных военных. К такому выводу пришли читатели итальянского издания The Aviationist.

Итальянский портал посвятил статью истребителю Су-57, в которой рассказывается о возможностях новейшего российского боевого самолета. Публикация вызвала бурную дискуссию среди читателей, которые обратили внимание на «леденящий душу» вой двигателей Су-57, передает «ПолитРоссия».

Пользователи Сети восхитились российским истребителем, выразив уверенность, что европейские страны должны закупать вооружение у России.

«Мы должны покупать оружие, ракеты и самолеты у России, но, к сожалению, мы лакеи США», — написал один из читателей.

Кроме того, иностранцы сравнили звук двигателей Су-57 с британским стратегическим бомбардировщиком Vulcan и реактивным самолетом De Havilland DH.100 Vampire, назвав пронзительный «крик» российского истребителя «воем вампира».

«Кто-нибудь помнит вой «Вампира»? Что-то вроде этого», — отметил комментатор.

Ранее стало известно, что Турция может закупить российские истребители Cу-35 и Су-57, если Вашингтон заморозит сделку на поставку Анкаре американских F-16.