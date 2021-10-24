Илья Авербух раскритиковал импровизацию Ксении Бородиной в «Ледниковом периоде»

Москва, 24 октября. Телеведущая Ксения Бородина участвует в новом сезоне шоу «Ледниковый период» в паре с фигуристом Дмитрием Соловьевым. В очередном выпуске она начала импровизировать в отрепетированном номере, но это не оценили Илья Авербух и Максим Траньков.

Бородина и Соловьев представили на суд зрителей и жюри номер, в котором восхваляли женщин. В какой-то момент Ксения Бородина решила поправить прическу, находясь на льду. Этот жест не понравился Илье Авербуху. Заслуженный мастер спорта России отметил, что все шло хорошо до момента, пока теледива не начала импровизировать. С ним согласился Максим Траньков.

«Для меня все умерло и разбилось», — заявил Траньков в эфире Первого канала.

По словам тренера по фигурному катанию, он даже планировал поставить участникам шоу высокую оценку, но ведущая «Дома-2» разрушила нужную атмосферу.

Участница проекта объяснила свой поступок желанием показать женскую красоту. В общей сложности за технику и артистизм Бородина и Соловьев набрали 11,58 балла из 12 возможных. Ни один член жюри не поставил паре высшую оценку.

Еще один ведущий реалити-шоу «Дом-2» рэпер Дава тоже принимал участие в «Ледниковом периоде», но покинул проект из-за травмы.