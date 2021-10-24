Мошенники разработали новую схему обмана с микрозаймами

Москва, 24 октября. Мошенники придумали новый сценарий обмана в сфере микрозаймов. Для этого они используют СМС-бомберы. Номер телефона жертвы регистрируется на нескольких ресурсах, в том числе МФО. Оттуда гражданину приходят десятки сообщений с кодами, пишет РБК.

На самом деле регистрация не проходит, но на номер жертвы прилетают сообщения о ней. В это же время на порталах микрофинансовых организаций просят подтвердить телефон пользователя.

С человеком, который находится в растерянности от данной ситуации, связываются мошенники. Они просят выслать им скриншот экрана смартфона, обещая «помочь» разрешить недоразумение. В условиях стресса люди забывают о безопасности и отсылают скриншот с кодом, который впоследствии используют злоумышленники для оформления микрокредитов.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев перечислял другие способы, при помощи которых доверчивых граждан часто по телефону.

Как мошенники узнают баланс банковской карты своих жертв, ранее рассказывал гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин. Случаи, когда люди сами сообщают секретные данные, встречаются довольно часто, цитирует его «ФедералПресс».