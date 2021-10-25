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Маркетолог Николай Григорьев: Ричард Гир защищает мигрантов в Европе ради славы в США
Общество
Маркетолог Николай Григорьев: Ричард Гир защищает мигрантов в Европе ради славы в США
wikipedia.org  /  Zff2012 / CC BY-SA 3.0

Актер Ричард Гир защищает европейских мигрантов под давлением американской тоталитарной идеологии, сложившейся в некоторых областях США. Таким мнением поделился в беседе с ФАН маркетолог Николай Григорьев.

Эксперт прокомментировал новость, что голливудская звезда выступит свидетелем в деле против бывшего главы МВД Италии, которого обвиняют в незаконном удерживании мигрантов.

«В настоящее время в некоторых областях Соединенных Штатов Америки, которые очень неоднородны, например, в Голливуде, сложилась определенная тоталитарная идеология о том, как себя вести. Если вы ведете себя иначе, к вам применяют cancel culture («культура отмены». — Прим. ФАН) — вас стирают. Поскольку Ричард Гир, возможно, еще надеется сниматься, ну или как минимум хочет быть рукопожатным, он ведет себя таким образом», — сказал специалист.

Николай Григорьев также отметил, что, на его взгляд, судебное разбирательство против бывшего главы МВД Италии не вполне справедливо.

«Все рукопожатные товарищи будут аплодировать Гиру: «Какой молодец! Защищает бедных и слабых, которых не пускал этот негодяй!» Чем же он негодяй? Он выполнял свою работу. Он же не людей с рабочими визами удерживал на судне. Это были незаконные мигранты», — пояснил собеседник ФАН.

Маркетолог Григорьев: Ричард Гир защищает мигрантов в Европе ради славы в США
фото из личного архива Николая Григорьева /

В завершение он добавил, что, по его мнению, поступок Ричарда Гира не так благороден, как может казаться знаменитости.

«Ему жалко тратить свои многие миллионы долларов на то, чтобы заниматься улучшением жизни этих людей, причем желательно там, где они родились. Я не против мигрантов. Я говорю, что если вы создали людям невыносимые условия жизни там, где они родились, то они будут бежать оттуда. Многие остались бы на родине, если бы там были работа, образование, медицина, не было терроризма», — подытожил маркетолог.

Ранее Николай Григорьев в беседе с ФАН объяснил, зачем на самом деле Дональду Трампу нужна своя соцсеть. Он отметил, что республиканцам необходим коммуникационный канал в преддверии грядущих выборов в конгресс в 2022 году. 

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