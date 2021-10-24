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Политика
Defense News: Европа боится стать «жертвой» России на фоне противостояния США с Китаем
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Defense News: Европа боится стать «жертвой» России на фоне противостояния США с Китаем
Политика
Defense News: Европа боится стать «жертвой» России на фоне противостояния США с Китаем
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 24 октября. Восточноевропейские союзники США испугались обострения в отношениях с Россией на фоне призывов Вашингтона направить внимание партнеров по НАТО на противостояние с КНР, отметили обозреватели журнала Defense News.

Глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин на прошедшей конференции министров Альянса четко обозначил, что технологическая сфера станет основной в противодействии Пекину, поэтому НАТО может выступить в качестве «козыря» в этом противостоянии.

«Что касается Китая, то позвольте сказать мне вот что... союзы вроде НАТО — это одна из наших самых сильных сторон», — сказал военнослужащий.

Defense News: Европа боится стать «жертвой» России на фоне противостояния США с Китаем
Федеральное агентство новостей /

Авторы Defense News считают, что страны Восточной Европы серьезно обеспокоены обострением существующих проблем между Западом и Россией. Партнеры США настаивают на усилении военного присутствия Вашингтона в этом регионе. Руководитель Минобороны Эстонии Калле Лаанет отметил, что Североатлантический альянс обязан направить «общий, сильный и единодушный» сигнал Москве.

Журналисты подчеркнули, что союзники Соединенных Штатов опасаются стать жертвой «новой агрессии» со стороны России, однако Белый дом все равно настаивает на объединении партнеров против военных действий Китая в Тихом океане.

Как стало известно ранее, США хотят заработать на энергетическом кризисе в Китае. Эксперты отметили, что Пекин вынужден закупать газ по спотовым договорам.

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