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Семеро заключенных были убиты в эквадорской тюрьме Гуаякиля
Весь мир
Семеро заключенных были убиты в эквадорской тюрьме Гуаякиля
Global Look Press  /  Polic¨ªa Nacional de Ecuador / XinHua

Кито, 24 октября. Семеро заключенных были найдены повешенными в эквадорской тюрьме, где месяц назад столкновения между преступными бандами привели к гибели более 100 человек. Об этом сообщает Служба по работе с лицами, лишенными свободы, и несовершеннолетними правонарушителями (SNAI).

Заключенные были обнаружены в зоне для частных встреч в павильоне 10 тюрьмы «Прибрежная», расположенной в южном городе Гуаякиль.

«SNAI информирует о том, что в зоне для частных встреч павильона 10 тюрьмы штата Гуаяс были обнаружены тела семи заключенных. SNAI предоставляет всю необходимую помощь полиции и прокуратуре Эквадора для расследования этого преступления», — отмечается на официальной странице службы в Twitter.

Несколько дней назад в этой же тюрьме были обнаружены тела еще четырех заключенных. Власти страны начали расследование с целью определить причину и виновных в смерти осужденных.

В конце сентября в тюрьме «Прибрежная» произошел масштабный бунт, унесший жизни 116 человек. Еще 80 получили ранения. Полиция сообщила, что кровавая резня произошла в контексте войны между противоборствующими криминальными группировками. По информации местных СМИ, убийства были заказаны за пределами тюрьмы на фоне борьбы за власть между мексиканскими картелями, которая ведется в Эквадоре.

Крупнейший в истории Эквадора тюремный бунт унес жизни более 100 заключенных
Федеральное агентство новостей /

В пенитенциарном учреждении находятся заключенные из криминальных банд «Лос Чонерос», которые связаны с влиятельным мексиканским наркокартелем Синалоа, и «Лос Лобос», сотрудничающих с картелем «Новое поколение Халиско» (CJNG). Борьба между двумя группировками могла стать причиной тюремного бунта.

В связи с произошедшим президент страны Гильермо Лассо объявил режим чрезвычайного положения, чтобы увеличить контроль внутри тюрем страны и выделить на это необходимые ресурсы.

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эквадор тюрьма
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