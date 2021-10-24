Семеро заключенных были убиты в эквадорской тюрьме Гуаякиля

Кито, 24 октября. Семеро заключенных были найдены повешенными в эквадорской тюрьме, где месяц назад столкновения между преступными бандами привели к гибели более 100 человек. Об этом сообщает Служба по работе с лицами, лишенными свободы, и несовершеннолетними правонарушителями (SNAI).

Заключенные были обнаружены в зоне для частных встреч в павильоне 10 тюрьмы «Прибрежная», расположенной в южном городе Гуаякиль.

«SNAI информирует о том, что в зоне для частных встреч павильона 10 тюрьмы штата Гуаяс были обнаружены тела семи заключенных. SNAI предоставляет всю необходимую помощь полиции и прокуратуре Эквадора для расследования этого преступления», — отмечается на официальной странице службы в Twitter.

@SNAI_Ec informa que en el área de visitas íntimas del pabellón 10 del #CPLGuayas N.1 ( Penitenciaria), se encontraron suspendidos los cuerpos sin vida de 7 #PPL.



El @SNAI_Ec brinda todas las facilidades a @PoliciaEcuador y @FiscaliaEcuador para que se investigue este hecho. pic.twitter.com/3V3HxRGC2T — SNAI Ecuador (@SNAI_Ec) October 23, 2021

Несколько дней назад в этой же тюрьме были обнаружены тела еще четырех заключенных. Власти страны начали расследование с целью определить причину и виновных в смерти осужденных.

В конце сентября в тюрьме «Прибрежная» произошел масштабный бунт, унесший жизни 116 человек. Еще 80 получили ранения. Полиция сообщила, что кровавая резня произошла в контексте войны между противоборствующими криминальными группировками. По информации местных СМИ, убийства были заказаны за пределами тюрьмы на фоне борьбы за власть между мексиканскими картелями, которая ведется в Эквадоре. Федеральное агентство новостей /

В пенитенциарном учреждении находятся заключенные из криминальных банд «Лос Чонерос», которые связаны с влиятельным мексиканским наркокартелем Синалоа, и «Лос Лобос», сотрудничающих с картелем «Новое поколение Халиско» (CJNG). Борьба между двумя группировками могла стать причиной тюремного бунта.

В связи с произошедшим президент страны Гильермо Лассо объявил режим чрезвычайного положения, чтобы увеличить контроль внутри тюрем страны и выделить на это необходимые ресурсы.