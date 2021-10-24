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Судан направил подкрепление в Аль-Фашагу для охраны плодородных земель
Весь мир
Судан направил подкрепление в Аль-Фашагу для охраны плодородных земель
Федеральное агентство новостей  / 

Хартум, 24 октября. Вооруженные силы Судана направили большую группу солдат в район Аль-Фашага на границе с Эфиопией. Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства.

Согласно официальному заявлению, основной задачей подкрепления является обеспечение безопасности фермеров, работающих на сельскохозяйственных угодьях. Это позволит успешно завершить сезон по сбору урожая с пахотных земель.

В минобороны Судана уточнили, что за последний месяц количество набегов эфиопских сил в приграничной зоне Аль-Фашаги увеличилось. Инцидент поставил под угрозу уборку сельхозпродукции с плодородных земель, что вынудило ВС усилить охрану.

Напряженность на границе между двумя странами обострилась после начала конфликта в Тыграе в 2020 году. Хартум ввел войска на свои приграничные территории для обеспечения безопасности земель и защиты граждан.

Тем не менее власти Аддис-Абебы продолжают заявлять о своих правах на Аль-Фашагу. Судан же имеет все необходимые документы. Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась в сложившейся ситуации и спрогнозировала возможный исход «Битвы за плодородные земли».

Судан направил подкрепление в Аль-Фашагу для охраны плодородных земель
Федеральное агентство новостей /

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эфиопия судан солдаты аль-фашага
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