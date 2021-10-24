Дэвид Бекхэм станет лицом чемпионата мира по футболу в Катаре

Доха, 24 октября. Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм станет лицом следующего чемпионата мира по футболу.

Бывший капитан английской национальной команды Дэвид Бекхэм в ноябре станет лицом планетарного первенства 2022 года. Соответствующую информацию представили журналисты The Sun. Согласно данным источника, Бекхэм, согласившийся быть послом Катара на протяжении ближайших десяти лет, заработает около 150 миллионов фунтов стерлингов.

Планетарное первенство впервые в истории пройдет на территории ближневосточного государства с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. В турнире примут участие 32 национальные сборные.

Ранее в Катаре состоялась официальная церемония открытия очередного стадиона к ЧМ-2022. Арена выполнена в форме традиционного головного убора, распространенного в странах Персидского залива.