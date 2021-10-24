Ведущие специалисты России и Германии обсудили методы лечения лимфом у детей

Более 200 онкологов-гематологов собрались на школе-семинаре в Центре им. Дмитрия Рогачева, чтобы обменяться опытом в вопросах ранней диагностики лимфом.

Лечение лимфом — актуальная тема, поскольку это одно из самых частых онкологических заболеваний у детей. От этого недуга в России ежегодно страдают около 150 несовершеннолетних.

Лучшие отечественные и европейские специалисты выступили с докладами, обозначив главные «болевые точки» вопроса ранней диагностики злокачественной опухоли. К сожалению, лимфома относится к числу тех заболеваний, которые маскируются и могут успешно прогрессировать вплоть до четвертой стадии.

«Существуют некоторые проблемы в ранней диагностике лимфом. Маска этого заболевания выглядит так, что не сразу пациент отправляется к онкологу или гематологу. Это, к сожалению, обычная ситуация со многими детскими онкологическими заболеваниями. Не все еще настроены на поиск онкологических заболеваний у детей, в отличии от взрослых», — объясняет заместитель главного врача Центра имени Дмитрия Рогачева Наталья Мякова.

На семинаре также выступила Бергерд Буркхард из Мюнстера, которая возглавляет комитет по злокачественным лимфомам в одном из международных европейских профильных сообществ. Профессор прочитала лекцию и привела статистику, которая была собрана в прошлом году. Эта информация особенно ценна для науки. Чтобы продвигать клинические исследования, нужны данные о заболевании из разных стран.

«С 2010 года идет работа. Благодаря этому, повышена выживаемость детей практически до 90%. Когда мы начинали, это было 30% по всей стране. Благодаря этой совместной работе столько детей получили шанс на долгую счастливую жизнь. Потому что лимфомы — высокозлокачественные заболевания. Если их не лечить адекватно в дебюте, когда возникают рецидивы, они устойчивы к лечению, то шансов очень мало. Очень важно, чтобы все знали, как это делать», — рассказала о важности таких встреч главный детский онколог Санкт-Петербурга, профессор Маргарита Белогурова.

Ирина, мама спасенной врачами Центра им. Дмитрия Рогачева девочки Яны, вспоминает, что из-за суеты никто не обратил внимания на первые симптомы слабости у дочки. В результате время было упущено. К скорой помощи обратились только с сильными болями в животе. Так, она оказалась в реанимации. И оттуда с диагнозом «лимфома» девочку экстренно отправили на лечение в Москву.

«Сколько буду жить, буду вспоминать и благодарить этих людей. За всех детей, которые здесь были, которые здесь будут, которые, дай бог, сюда попадут. Просто лучшего места нельзя найти. Мы очень счастливы, что все-таки попали сюда. Не все дети попадают и дожидаются своей очереди. Огромная им благодарность за их труд. Это столько терпения, столько знаний. Никогда не встречала таких людей, никогда», — призналась Ирина.

Яна находится в московской клинике с середины июня. Во время лечения она лишилась волос. Однако девочка не расстраивается — главное, что болезнь удалось остановить. После четвертого блока химиотерапии школьница вошла в ремиссию, и теперь впереди у нее снова засияли перспективы счастливого будущего.

«Я считаю, что волосы, это не беда. И зубы, и волосы. Сейчас уже все можно сделать, и брови, и ресницы, и волосы нарастить. Здоровье купить нельзя, а парики можно», — шутит Яна.

Первым делом после выписки из больницы Яна планирует поехать к бабушке и печь с ней пироги. Она сильно скучает по родным и скорее хочет их обнять. А врачи Центра им. Дмитрия Рогачева останутся и продолжат делать все, чтобы маленьких пациентов с лимфомами в мире было как можно меньше.