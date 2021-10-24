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Авербух едва не довел Муцениеце до слез критикой на шоу «Ледниковый период»
Шоу-бизнес
Авербух едва не довел Муцениеце до слез критикой на шоу «Ледниковый период»
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 24 октября. Фигурист и хореограф Илья Авербух раскритиковал актрису Агату Муцениеце, которая принимает участие в новом сезоне популярного проекта «Ледниковый период». По мнению эксперта, знаменитость до сих пор не может показать хорошее катание на коньках.

Муцениеце прикладывает массу усилий, чтобы продемонстрировать приличный результат на шоу. Поклонники даже заметили, что звезда «Закрытой школы» значительно похудела. Однако пока на «Ледниковом периоде» не ценят ее старания.

«Вчера Илья сказал мне: «Ну да, Агат. Придется делать номер с акцентом на костюм или танец. Потому что катанием ты пока что не берешь». Сказать, что это обидно, ничего не сказать», — пожаловалась актриса.

По словам знаменитости, она усердно занималась три месяца. Муцениеце отметила, что она, конечно, не фигурист, но очень старается. Из-за этого актриса сильно переживает, поэтому Авербух едва не довел ее до слез своей критикой.

«Мне кажется, я уже так быстро еду, а мне говорят: «Ты медленно едешь. Ноги недотягиваешь». Сейчас начну плакать…» — поделилась звезда.

Авербух едва не довел Муцениеце до слез критикой на шоу «Ледниковый период»
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

Агата Муцениеце катается на «Ледниковом периоде» в паре с Александром Энбертом. Актриса очень переживает, что тянет своего партнера вниз, ведь в прошлом сезоне он был в лидерах. Знаменитость очень не хочет подвести фигуриста, поэтому не может спать по ночам из-за волнения.

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ледниковый период авербух муцениеце
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