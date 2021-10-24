Правительство Сирии увеличит количество центров вакцинации от коронавируса

Дамаск, 24 октября. Сирийские власти усилят борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает агентство SANA.

Правительственная группа по противодействию пандемии COVID-19 одобрила план Министерства здравоохранения Сирийской Арабской Республики (САР), предусматривающий увеличение центров вакцинации.

الفريق الحكومي: فتح كل المراكز الصحية لتقديم لقا*ح كور*ونا

التفاصيل على الرابط: https://t.co/9QqvvNundT — سانا عاجل (@SanaAjel) October 23, 2021

Медицинские пункты откроются во всех провинциях. Кроме того, вырастет количество мобильных бригад, которые будут делать прививки все желающим, кто заранее подал соответствующую заявку.

«Решено назначить выездные бригады для посещения министерств и государственных органов для вакцинирования сотрудников», — сообщают представители власти.

Возглавляющий антикоронавирусную правительственную группу премьер-министр Сирии Хусейн Арнус особо выделил отели и рестораны, чьи работники контактируют с людьми. Политик также акцентировал внимание на административный и преподавательский состав министерства образования, науки и исследований. Все сотрудники из указанных групп должны быть вакцинированы в первую очередь.

Федеральное агентство новостей / Анастасия Алексеева

Премьер-министр подчеркнул важность повышения осведомленности граждан о необходимости соблюдения мер предосторожности. Поскольку в Сирии чрезвычайно развита культура отдыха и уже в четверг вечером рестораны и кафе, как правило, заполнены посетителями. А если ограничительные меры и вводятся, люди зачастую относятся к ним без должного внимания, не соблюдая правила дистанции и не нося масок.

В целом в Сирийской Арабской Республике ситуация с пандемией относительно стабильная — 41 222 заразившихся, из которых 25 606 человек уже вылечились. По данным Worldometers, страна находится на 131-м месте.

Тем не менее сирийский минздрав готовится к возможному обострению ситуации с пандемией. В настоящий момент больница Думмар в Дамаске расширяет отделение интенсивной терапии, которое обеспечивается аппаратами искусственной вентиляции легких.

Cabinet approves opening all health centers to provide COVID-19 vaccinehttps://t.co/nqjGiWWRVN pic.twitter.com/ZvtqXxCDxx — Suat Kılıçtaş (@Suatklcts) October 24, 2021

В столичной провинции, а также в Хомсе и Алеппо, отделения скорой помощи перепрофилируются под прием пациентов с COVID-19. Аналогичные мероприятия проводятся в больнице в Харасте в пригороде Дамаска.