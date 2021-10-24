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Тунис вводит паспорта о вакцинации для граждан и иностранцев
Весь мир
Тунис вводит паспорта о вакцинации для граждан и иностранцев
facebook.com  /  Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية

Тунис, 24 октября. Президент республики Каис Саид подписал указ о введении паспортов о вакцинации против COVID-19. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации.

Нововведение направлено на борьбу с коронавирусной инфекцией и стимулирование граждан и гостей страны к прививкам. В настоящий момент количество подтвержденных случаев заражения не превышает 200 человек в день, однако правительство готовится к четвертой волне пандемии.

«Паспорт могут получить не только жители Туниса, достигшие 18-летия, но и иностранцы после предъявления сертификата о прохождении полного курса вакцинации», — говорится в сообщении.

Власти республики добавили, что паспорт вакцинации также выдадут иностранцам, на время прибывающим в Тунис, и тунисцам с сертификатом о вакцинации, полученным в зарубежных странах. Несмотря на старания министерства здравоохранения, количество привитых граждан в государстве остается достаточно низким — около 30% от общего числа населения.

Правительство в течение последних месяцев призывает людей активно участвовать в национальной кампании для противодействия распространению опасной инфекции. Параллельно с этим вводятся новые ограничительные меры и комендантский час.

Президент Туниса ранее приостановил разрешение на путешествия граждан. Республику не может покинуть определенная категория жителей.

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тунис паспорт вакцинация covid-19
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