Глава фракции СДПГ Мютцених раскритиковал министра обороны ФРГ за угрозы в адрес России

Берлин, 24 октября. Воинственные заявления министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в адрес России создают ненужную напряженность и раскручивают «спираль эскалации». Об этом сообщил председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених.

Ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Североатлантический альянс должен «продемонстрировать России готовность применить ядерное оружие в случае необходимости». По ее словам, Москва якобы «несет угрозу» для партнеров НАТО в странах Балтии и Черноморском регионе.

Мютцених назвал безответственными высказывания Крамп-Карренбауэр, отметив, что оборонная политика Германии всегда отличалась стремлением использовать все возможности для разрядки напряженности и диалога.

«Недавние умозаключения министра обороны касательно применения атомного оружия в конфликте с Россией безответственны», — сказал политик.

Напомним, 23 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отреагировал на слова министра обороны Германии о необходимости сдерживания России c использованием ядерного оружия. По его словам, подобные заявления не способствуют конструктивному диалогу между Москвой и НАТО.