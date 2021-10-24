NI: российский военный флот будущего сделает ставку на подводные и воздушные беспилотники

Вашингтон, 24 октября. Обновленный Военно-морской флот России в будущем сделает основную ставку на подводные и воздушные беспилотники, уверены аналитики из Соединенных Штатов.

Инициатива по модернизации ВМФ РФ реализуется в рамках усовершенствования российской армии в целом, привел американский журналист Марк Эпископос в статье для The National Interest слова гендиректора Государственного исследовательского центра имени Крылова Олега Савченко, сказанные им в интервью ТАСС. План подразумевает улучшение взаимодействия между различными родами войск в рамках концепции единого информационного пространства, уточнил он. Причем повышенное внимание будет уделено использованию различных беспилотников. Эксклюзивный перевод иностранного материала представляет Федеральное агентство новостей.

«Будут беспилотные летательные аппараты и автономные необитаемые подводные суда, в том числе способные работать в составе роя», — заявил Савченко.

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Защита от современных угроз, таких как гиперзвуковое вооружение, уже невозможна лишь силами одних классических надводных кораблей с экипажами, считает генеральный директор центра. По его мнению, в скором времени различные роботы станут неотъемлемой частью ВМФ РФ. Эпископос обратил внимание, что Россия, в отличие от Китая, США и Великобритании, уделяет особое внимание вопросу создания БПЛА для самых различных сфер. Он напомнил об одной из последних российских разработок — воздушном беспилотнике «Гром», который способен управлять роем дронов меньшего размера «Молния». Причем подобные аппараты могут применяться и в ударных, и в разведывательных целях.

Журналист также привел в пример тяжелый ударный БПЛА С-70 «Охотник», который должен стать воздушным помощником стелс-истребителей пятого поколения Су-57. Однако, подчеркнул аналитик, этот беспилотник не будет эксклюзивом ВКС РФ, так как он получит применение и на флоте. Эпископос уточнил, что «Охотник» имеет совместимость с десантно-штурмовым кораблем «Иван Рогов».

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Российские специалисты делают ставку не только на воздушные, но и на подводные беспилотники. Самой ожидаемой новинкой в этой области является огромная ядерная торпеда «Посейдон», считает эксперт. Он подчеркнул, что этот аппарат, оснащенный мощнейшим ядерным зарядом, способен вызвать настоящее радиоактивное цунами, которое может смыть прибрежные города или военную инфраструктуру. Причем передвигается беспилотник на больших глубинах и с высокой скоростью, что значительно затрудняет его перехват. Резюмируя, автор публикации отметил, что Россия в последние годы последовательно проводила модернизацию флота, делая из него меньшую по размерам в сравнении с советскими временами, но более компактную и передовую силу, ввиду чего интеграция в ВМФ РФ различных беспилотников продолжится.

Ранее аналитики из Индии заявили, что особая конструкция российского БПЛА «Охотник» наделила его способностью заходить в тыл к любому противнику и наносить неожиданные удары. По их словам, С-70 не обладает впечатляющей скоростью или маневренностью, однако ему это и не нужно, так как основной упор делается на скрытность «Охотника».