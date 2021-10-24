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Посольства Японии за рубежом открыли участки для голосования на выборах в парламент
Политика
Посольства Японии за рубежом открыли участки для голосования на выборах в парламент
pixabay.com

Токио, 24 октября. Стартовала работа международных избирательных участков на японских парламентских выборах. Некоторые из них открылись еще 20 октября, сообщают в издании NHK.

Посольства Японии за рубежом открыли площадки для голосования на выборах в парламент. Избирательные участки начали работать в 226 местах по всему миру. Регистрация граждан на участие в процедуре началась еще в августе. Согласно этим показателям, голосовать будут порядка 96 тысяч японцев.

Все урны закроются 25 октября. Бюллетени в Токио для подсчета на выборах внутри страны 31 октября, уточняется в сообщении.

Ранее в Японии был избран премьер-министр. Им стал бывший глава МИД государства Фумио Кисида.

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