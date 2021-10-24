Тирасполь, 24 октября. Молдавские власти пытаются создать из себя образ «жертвы» в отношениях с Россией в рамках переговоров по поставкам газа, заявил директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников.

Осведомленный источник ранее сообщил, что российская сторона предложила Кишиневу справедливую рыночную стоимость газа со скидкой в 25% в обмен за накопленный долг в размере около 700 миллионов долларов. Однако власти Молдавии настаивают на снижении цены в два раза ниже рыночной.

Игорь Шорников раскрыл хитрый план Молдавии в газовых переговорах, указав на скрытый в нем антироссийский посыл.

«Полагаю, что кризисная ситуация в сфере газовых поставок в Молдову сложилась вовсе не по халатности властей, как это представляется во многих СМИ. Скорее всего, Кишинев выполняет диктуемую с Запада программу по перераспределению энергопотоков в регионе. Цель — блокирование Приднестровья с последующим выдворением из региона российских военных», — отметил собеседник РИА Новости.

ФБА «Экономика сегодня» /

Дипломат считает, что Молдавия намерена представить РФ в неприглядном свете. Кишинев изначально создаст из себя образ «жертвы российского произвола», чтобы оправдать перед населением увеличение тарифов, после чего начнется формирование антироссийской пропаганды и подходящего фона для давления на пророссийский анклав, заключил Шорников.

Как стало известно ранее, Правительство Молдавии указало на «непростые» переговоры с «Газпромом». В частности, стороны не могут прийти к единому соглашению.