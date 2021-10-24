Четвертый этап легкоатлетического забега на Кубок губернатора прошел в Северной столице

В осеннем марафоне приняли участие 500 человек — как петербуржцы, так и гости города. Маршрут пролегал по самым знаковым местам Северной столицы.

Участникам мероприятия представилась уникальная возможность посмотреть на главные достопримечательности одного из красивейших городов России, который только в этом году взял три туристических «Оскара». Ничего не мешало пробегу по сырым улицам, так как движение транспорта было специально перекрыто.

В забеге лично принял участие глава местной администрации Дмитрий Иванов. Он утверждает, что участников могло бы быть гораздо больше.

«Сегодня состоялся четвертый забег на Кубок губернатора. Это четвертый этап. Число зарегистрированных участников — 499 человек. Если бы разрешили, то уверен, что зарегистрировалось бы намного больше. Данный вид спорта нас объединяет, в нем принимают участие дети и взрослые. Это очень здорово. Это заряжает, дает такой русский дух, огромные эмоции, знакомства и объединяет в рамках здорового образа жизни. Надеемся на ближайшие забеги и на повтор таких мероприятий», — рассказал глава МА МО Васильевский.

Мероприятие традиционно привлекает любителей культурного отдыха из одноименной столицы. Маршрут «Кубок губернатора Петербурга» пролегает по самым знаковым местам города. Так, в 2021 году первый этап забега прошел на Елагином острове, второй — на Крестовском, третий — вдоль линии Сестрорецкого Разлива, а четвертый — по историческому центру.

В финальном забеге первым финишировал победитель первенства России по эстафетному бегу в составе команды Петербурга Егор Лимонов.

Участник марафона и председатель спорткомитета города Антон Шантырь рассказал, что со следующего года планируется восемнадцать таких забегов — по одному на каждый район Санкт-Петербурга. Причем в каждом старте обязательно примут участие местные главы, показывая пример горожанам и прививая им любовь к спорту.