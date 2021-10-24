«Этот день в истории». Что произошло 24 октября, праздники, факты, люди

Ежедневный цикл передач «Этот день в истории» объединяет самые важные события, которые произошли в разных странах.

«Мир, дружба, жвачка» — если утрировать, то так звучит устав Организации Объединенных Наций. 193 государства, собираются вместе, борясь за безопасность и дружественные отношения на всей нашей планете. Сегодня у ООН день рождения, ей исполняется 76 лет.

Если сегодня вашу дверь вышибут ногой с криком: «Всем на пол, работает спецназ» — не пугайтесь. У ребят праздник, а вы оказались не в том месте, не в то время. Подразделениям специального назначения России уже более 100 лет.

Если ООН и спецназу цветы не подаришь, то теще можно. Международный день мамы жены отмечается с 1930 года, хоть и зародился изначально в качестве шутки.

Какой знаменитый репер сегодня празднует свой «день варенья», вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».