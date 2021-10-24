BadComedian объяснил, почему откладывается его свадьба с Катей Клэп

Москва, 24 октября. Популярный блогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, рассказал о планах на свадьбу со своей возлюбленной — звездой YouTube Катей Клэп. Он признался, что может устроить торжество в любой момент, но не хочет этого делать.

BadComedian сделал предложение своей избраннице еще в начале года, однако о церемонии бракосочетания звездная пара до сих пор не объявила. В интервью на YouTube-канале «А поговорить?» Баженов объяснил, что свадьба откладывается, поскольку он не хотел бы устраивать праздник в духе комедии «Горько!».

«По классике можно в любую секунду: за столом, тосты, тетя Люба из Самары, Ануар (видеоблогер и приятель Баженова. — Прим. ФАН) напился и ударил в глаз Катю. Но все-таки мне хочется покрасивее», — поделился кинообозреватель.

Prt Scr youtube.com / Катя Клэп

По словам BadComedian, предложение Кате Клэп он сделал не так, как планировал изначально. Блогер хотел сделать это событие особенным, но его планы разрушила пандемия. Баженов собирался подарить возлюбленной кольцо в Японии, а не просто в комнате, однако из-за закрытых границ воплотить эту мечту в жизнь не удалось.

«Все произошло по-ковидному, но абсолютно искренне. Ты ждешь «Форсаж-8» со взрывами, а выходит «Дурак» Быкова по визуальной составляющей», — пошутил BadComedian.

Катя Клэп, в свою очередь, признавалась, что уже готова к материнству, но не хочет торопить события. При этом невеста Баженова ощущает давление со стороны родственников.