Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 октября 12:11
12:10
Армия
Пронзительный «крик» российского Су-57 напугал читателей The Aviationist
12:09
Происшествия
Оружие в руках напугавшего жительницу Ярцево «автоматчика» оказалось игрушечным
12:04
Шоу-бизнес
Илья Авербух раскритиковал импровизацию Ксении Бородиной в «Ледниковом периоде»
12:01
Происшествия
Пассажирский самолет из Москвы совершил экстренную посадку в аэропорту Магадана
12:00
Экономика
Мошенники разработали новую схему обмана с микрозаймами
12:00
Видео
Четвертый этап легкоатлетического забега на Кубок губернатора прошел в Северной столице
11:52
Весь мир
Судан направил подкрепление в Аль-Фашагу для охраны плодородных земель
11:50
Происшествия
Упавшую из окна четырехлетнюю девочку госпитализировали в Петербурге
11:49
Политика
Defense News: Европа боится стать «жертвой» России на фоне противостояния США с Китаем
11:46
Происшествия
Тело полуфиналиста «Минуты славы» нашли в московской квартире
Все новости

BadComedian объяснил, почему откладывается его свадьба с Катей Клэп
Шоу-бизнес
BadComedian объяснил, почему откладывается его свадьба с Катей Клэп
Prt Scr youtube.com  /  А поговорить?

Москва, 24 октября. Популярный блогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, рассказал о планах на свадьбу со своей возлюбленной — звездой YouTube Катей Клэп. Он признался, что может устроить торжество в любой момент, но не хочет этого делать.

BadComedian сделал предложение своей избраннице еще в начале года, однако о церемонии бракосочетания звездная пара до сих пор не объявила. В интервью на YouTube-канале «А поговорить?» Баженов объяснил, что свадьба откладывается, поскольку он не хотел бы устраивать праздник в духе комедии «Горько!».

«По классике можно в любую секунду: за столом, тосты, тетя Люба из Самары, Ануар (видеоблогер и приятель Баженова. — Прим. ФАН) напился и ударил в глаз Катю. Но все-таки мне хочется покрасивее», — поделился кинообозреватель.

BadComedian объяснил, почему откладывается его свадьба с Катей Клэп
Prt Scr youtube.com / Катя Клэп

По словам BadComedian, предложение Кате Клэп он сделал не так, как планировал изначально. Блогер хотел сделать это событие особенным, но его планы разрушила пандемия. Баженов собирался подарить возлюбленной кольцо в Японии, а не просто в комнате, однако из-за закрытых границ воплотить эту мечту в жизнь не удалось.

«Все произошло по-ковидному, но абсолютно искренне. Ты ждешь «Форсаж-8» со взрывами, а выходит «Дурак» Быкова по визуальной составляющей», — пошутил BadComedian.

Катя Клэп, в свою очередь, признавалась, что уже готова к материнству, но не хочет торопить события. При этом невеста Баженова ощущает давление со стороны родственников.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / BadComedian объяснил, почему откладывается его свадьба с Катей Клэп
badcomedian баженов катя клэп
Комментировать