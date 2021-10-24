Президентские выборы в Узбекистане признали состоявшимися после явки в 33%

Ташкент, 24 октября. Президентские выборы на территории Узбекистана признали состоявшимися, поскольку явка на голосование составила более 33%, сообщил замглавы Центризбиркома Бахром Кучкаров.

Стоит отметить, что явка избирателей на 09:00 по местному времени составляла 12,06%.

«По данным электронной системы, фиксирующей явку избирателей, на 11:00 на избирательные участки пришло 6 669 552 избирателей, или 33,6 процента от общего списка», — проинформировал Кучкаров.

Как стало известно ранее, наблюдатели от СНГ не зафиксировали каких-либо нарушений во время проведения президентских выборов в Узбекистане. Об этом сообщил глава Исполнительного комитета — исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев.