ВСУ разместили бронетехнику в поселке Предельское у линии соприкосновения в Донбассе

Луганск, 24 октября. Украинские силовики разместили бронетехнику на окраинах населенного пункта Предельское, который расположен у линии соприкосновения сторон в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

По данным ведомства, бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины разместили два бронетранспортера БТР-70 вблизи населенного пункта Передельское.

В сообщении отмечается, что размещение военной техники около жилых домов является нарушением Минских соглашений. Кроме того, подобные действия украинских силовиков ставят под угрозу жизни мирных жителей поселка Предельское.

Напомним, 23 октября подразделения ВСУ обстреляли из минометов и гранатометов окраины Донецка и Горловки. В ходе обстрелов украинские силовики выпустили более 30 мин калибра 82 и 120 миллиметров.