Астрономы NASA обнаружили следы гигантского столкновения двух планет

Вашингтон, 24 октября. Около 200 тысяч лет назад в Солнечной системе произошла гигантская космическая катастрофа. Такой вывод на основании проведенного исследования сделала группа международных астрономов. Итоги работы были опубликованы в журнале Nature.

В ходе исследования вселенной астрономы обнаружили необычное облако газа, которое находится в 95 световых годах от Земли. В конечном итоге оказалось, что оно является свидетельством гигантского столкновения двух планет. Примерно такая же катастрофа на заре становления Вселенной также произошла в Солнечной системе. Она привела к появлению Луны, отмечают исследователи космоса.

Детально изучив находку, они установили, что столкновение произошло порядка 200 тыс. лет назад между планетой земного типа и меньшим по размеру космическим объектом. В ходе сильного удара была снесена часть атмосферы небесного тела. Именно этим можно объяснить следы газа и пыли вокруг звезды.

Не так давно стало известно, что первый запуск американской комической миссии «Артемида» к Луне будет осуществлен в феврале будущего года. Он продлится от четырех до шести недель, заявил руководитель данной программы Майк Сарафин.