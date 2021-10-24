Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 октября 12:10
12:10
Армия
Пронзительный «крик» российского Су-57 напугал читателей The Aviationist
12:09
Происшествия
Оружие в руках напугавшего жительницу Ярцево «автоматчика» оказалось игрушечным
12:04
Шоу-бизнес
Илья Авербух раскритиковал импровизацию Ксении Бородиной в «Ледниковом периоде»
12:01
Происшествия
Пассажирский самолет из Москвы совершил экстренную посадку в аэропорту Магадана
12:00
Экономика
Мошенники разработали новую схему обмана с микрозаймами
12:00
Видео
Четвертый этап легкоатлетического забега на Кубок губернатора прошел в Северной столице
11:52
Весь мир
Судан направил подкрепление в Аль-Фашагу для охраны плодородных земель
11:50
Происшествия
Упавшую из окна четырехлетнюю девочку госпитализировали в Петербурге
11:49
Политика
Defense News: Европа боится стать «жертвой» России на фоне противостояния США с Китаем
11:46
Происшествия
Тело полуфиналиста «Минуты славы» нашли в московской квартире
Все новости

Астрономы NASA обнаружили следы гигантского столкновения двух планет
Наука
Астрономы NASA обнаружили следы гигантского столкновения двух планет
pixabay.com  /  FelixMittermeier

Вашингтон, 24 октября. Около 200 тысяч лет назад в Солнечной системе произошла гигантская космическая катастрофа. Такой вывод на основании проведенного исследования сделала группа международных астрономов. Итоги работы были опубликованы в журнале Nature.

В ходе исследования вселенной астрономы обнаружили необычное облако газа, которое находится в 95 световых годах от Земли. В конечном итоге оказалось, что оно является свидетельством гигантского столкновения двух планет. Примерно такая же катастрофа на заре становления Вселенной также произошла в Солнечной системе. Она привела к появлению Луны, отмечают исследователи космоса.

Детально изучив находку, они установили, что столкновение произошло порядка 200 тыс. лет назад между планетой земного типа и меньшим по размеру космическим объектом. В ходе сильного удара была снесена часть атмосферы небесного тела. Именно этим можно объяснить следы газа и пыли вокруг звезды.

Не так давно стало известно, что первый запуск американской комической миссии «Артемида» к Луне будет осуществлен в феврале будущего года. Он продлится от четырех до шести недель, заявил руководитель данной программы Майк Сарафин.

Вернуться назад

Все новости / Наука / Астрономы NASA обнаружили следы гигантского столкновения двух планет
космос астрономы планета nasa
Комментировать